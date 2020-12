A Polestar está a preparar-se para se expandir para novos mercados já em 2021. O seu foco, nesta fase de expansão, é no continente europeu, prevendo entrar em países como a Dinamarca, Finlândia e Áustria.

“Temos muitos clientes a perguntar quando o Polestar 2 estará disponível em mais mercados. Não podemos fazer tudo de uma vez, mas é ótimo poder finalmente confirmar o início da nossa expansão para a Dinamarca, a Finlândia e a Áustria”, Thomas Ingenlath – CEO da Polestar.

A Polestar prevê dar início às suas atividades nestes mercados no segundo semestre do próximo ano, mas com as primeiras encomendas a arrancarem logo após o início do verão. As primeiras entregas a clientes deverão ocorrer no início do quarto trimestre.