O Polestar 2 voltou a ser premiado, desta vez na Bélgica, onde o modelo da marca de performance elétrica do Volvo Car Group conquistou o prémio Best Car 2020 da prestigiada AutoGids. O Polestar 2 foi o vencedor da categoria Electric Large.

“Conquistar este troféu no meio de concorrência tão forte deixa-nos bastante orgulhosos. Isto prova que as convenções tradicionais estão a mudar e que já somos relevantes no mercado”, referiu Lies Eeckman – Managing Director – Polestar Bélgica

Para a atribuição deste troféu, os editores da publicação belga escolhem 5 automóveis de 9 categorias diferentes, as mais representativas e importantes no mercado daquele país. São depois os leitores a votar de acordo com as suas preferências, sendo-lhes somado, igualmente, o voto de um júri independente formado por jornalistas do setor.