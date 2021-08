A gama completa HYUNDAI N, na Europa, conta agora com pneus Pirelli.

A Pirelli desenvolveu um novo pneu P Zero, que combina desempenho, controlo e conforto para oferecer uma condução verdadeiramente agradável, especificamente para o novo Hyundai KAUAI N. O mais recente modelo N é o primeiro SUV produzido pelo departamento desportivo “N” da Hyundai.

UM P ZERO FEITO À MEDIDA PARA O KAUAI N

Os engenheiros da Pirelli desenvolveram novos pneus P Zero (235/40R19 96 Y) para o KAUAI N, de modo a dar resposta às exigências dos engenheiros da Hyundai, melhorando o desempenho em pista, a segurança e o prazer de condução na estrada. Essas melhorias foram alcançadas através de testes realizados em conjunto pela Hyundai e pela Pirelli, em Nurburgring e no circuito de Namyang, na Coreia, ao longo de um ano. Para a gama N, a Pirelli desenvolveu uma linha de pneus P Zero feitos à medida, com baixos níveis de ruído, para maximizar o conforto, e para extrair o máximo desempenho de cada exemplar. O pneu P Zero nasceu como um produto Ultra High Performance (UHP), que une a experiência da Pirelli no automobilismo com parcerias com os principais fabricantes de automóveis de todo o mundo. Seguindo a estratégia de ‘perfect fit’ da Pirelli, os pneus P Zero para o KAUAI N focam-se na performance, sem o comprometer o conforto na condução. Além disso, existe ainda uma grande preocupação com a segurança, graças ao excelente desempenho de travagem em piso molhado (classificação ‘A’), durabilidade e manobrabilidade. O pneu conta com a marcação ‘HN’, no flanco, que indica que o mesmo foi especificamente feito para o fabricante sul-coreano.

PIRELLI CALÇA TODA A LINHA “N”

A Pirelli fornece equipamento original não apenas para o Hyundai KAUAI N, mas também para outros carros desportivos da linha “N”, tal como os novos Hyundai i20 N e Hyundai i30 N e o seu antecessor (nos tamanhos 215/40R18 89 Y e 235/35R19 91 Y, respetivamente). Trata-se de um facto que reforça a parceria entre a Pirelli e a Hyundai, iniciada em 2016, com o fornecimento de pneus para o Hyundai i30 Fastback N e o Hyundai Veloster N, que se destina principalmente ao mercado americano. A utilização de pneus Pirelli neste novo KAUAI N demonstra, uma vez mais, a estreita ligação entre o fabricante italiano de pneus e a missão desportiva por trás da linha N da Hyundai, que agora cobre todos os modelos de alto desempenho do fabricante sul-coreano, disponíveis na Europa.

N significa Namyang, o distrito sul-coreano que abriga a divisão global de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, e também Nurburgring: o lendário circuito que hospeda o centro técnico da Hyundai. O épico circuito alemão, com a sua variedade infinita de curvas, sempre foi utilizado como uma pista de testes para ajudar os carros mais desportivos do mundo a alcançar o melhor ritmo, rali como aconteceu com o KAUAI N. O logótipo “N”, presente no carro, relembra essa herança desportiva, pois também se assemelha a uma chicane de um circuito de corrida.

PIRELLI E HYUNDAI NO WRC

A Hyundai está envolvida em alguns dos maiores campeonatos mundiais de automobilismo, há vários anos. Além da série Nurburgring VLN, do Pirelli World Challenge e do Nurburgring 24 Horas, a empresa sul-coreana participa também no Campeonato Mundial de Rali, desde 2014, com o i20 Coupe WRC, que venceu o campeonato de fabricantes em 2019 e 2020. A Pirelli também tem uma conexão firme com o WRC, sendo uma competição utilizada como laboratório ao ar livre para experimentar novas tecnologias para aplicar nos pneus de estrada. A Pirelli está presente no WRC desde 1973, tendo conquistado 25 títulos mundiais e 181 vitórias. A empresa italiana foi a única fornecedora do WRC entre 2008 e 2010, regressando a essa posição em 2021 (e até 2024), após fornecer o WRC2, a partir de 2018. Com este último acordo de exclusividade, a Pirelli destaca-se como líder mundial nos mais importantes campeonatos de automobilismo.