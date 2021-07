A exibição dedicada a carros elétricos do Goodwood Festival of Speed vai contar com a presença do hipercarro elétrico, Pininfarina Battista.

A “Electric Avenue”, um espaço dedicado a carros elétricos no Goodwood Festival of Speed, vai contar com a presença do novo Pininfarina Battista. O hipercarro elétrico vai mostrar-se ao público entre os dias 8 e 11 de julho, isto após ter passado por um intenso programa de testes em algumas das pistas mais exigentes da Europa. “Estamos entusiasmados por trazer o Battista ao icónico Goodwood Festival of Speed pela primeira vez. O hiper GT e o nosso futuro portfólio de carros elétricos de luxo vão oferecer belas oportunidades de design e personalização esperadas da Automobili Pininfarina, com o desempenho empolgante da tecnologia de motorizações com zero emissões e uma série de recursos de design e acabamentos de origem sustentável”, refere Per Santesson, CEO da Automobili Pininfarina.

De relembrar que o Battista vai ter um uma cadeia cinemática oriunda da Rimac, composta por quatro motores elétricos que debitam mais de 1800 cv, o que deverá permitir chegar dos 0-100 km/h em menos de 2 segundos, 0-300 km/h em menos de 12 segundos e tocar os 350 km/h de velocidade máxima. Tudo isto é alimentado por uma bateria de 120 kWh que deve garantir uma autonomia superior a 500 km. A Automobili Pininfarina já referiu também que apenas vão ser produzidos 150 exemplares, todos eles feitos à mão na fábrica em Cambiano, Itália.