Está confirmado: a Peugeot vai renovar o 3008 e o 5008, dar-lhe novos logótipos á imagem do 208 e 2008, confirmando que será no dia 7 de outubro que os dois modelos serão apresentados á imprensa.

Esta situação ocorre na esteira do Covid-19, que forçou o adiamento da revelação dos dois modelos para outubro. E vem agora confirmar que vai convidar a imprensa para revelar os dois modelos no dia 7 de outubro. Não há fugas de informação sobre o aspeto dos novos modelos, mas a Peugeot já revelou como serão os novos logótipos.

Num puro exercício de especulação, tanto o 3008 como o 5008 assumirão novo estilo, muito semelhante ao do 2008. No interior será menor a mudança, mas o i-Cockpit 3D destacar-se-á, com novo sistema multimédia. A foto que publicamos é da autoria da revista L’Automobile Magazine, tendo sido os novos logótipos revelados nos convites.