A Peugeot acabou de revelar oficialmente o seu novo 3008, o líder de segmento SUV com mais de 800 mil unidades produzidas desde 2016. Para além disso, o Peugeot 3008 foi também eleito o Carro do Ano em 2017, pelo que a responsabilidade de o atualizar não era uma tarefa fácil para a marca de Sochaux. Os principais destaques do novo 3008 são a redesenhada secção dianteira, bem como a iluminação full LED atrás. Estão igualmente disponíveis novas cores e acabamentos.

Assim, exteriormente, o novo 3008 recorre agora a uma nova grelha dianteira, integrada, sem moldura, específica nos modelos GT. A iluminação foi igualmente redesenhada e os novos 3008 utilizam tecnologia LED logo a partir do nível de equipamento de acesso à gama. Atrás, destaca-se o padrão de luz das garras 3D, uma das assinaturas da marca do leão.

Por dentro, o 3008 continua a apostar no irreverente i-cockpit que combina o painel de instrumentos de 12,3 polegadas com o novo display tátil central do infotainment, agora com 10 polegadas. Ao centro, na consola, todos os 3008 com motores de combustão e caixa automática passam a contar de série com o botão Drive Mode para seleção do modo de condução.

Relativamente a tecnologia, o Peugeot 3008 passa a contar com o sistema de visão noturna que deteta peões e animais à frente do veículo em condições de visibilidade reduzida até cerca de 250 metros. O pacote de assistente de condução é extenso, destacando-se elementos como o controlo de ângulo morto com correção de trajetória, máximos automáticos, cruise control adaptativo e assistente de manutenção na faixa de rodagem.

Quanto a motores, destaque para as duas versões eletrificadas plug-in, Hybrid 225 e Hybrid4 300, com autonomias elétricas de 56 e 59 quilómetros, respectivamente. Para além destes, a gama a gasolina inclui o motor 1.2 PureTech de 130 cavalos e o 1.6 de 180. Do lado dos Diesel, a oferta faz-se com o 1.5 BlueHDi de 130 cavalos. Todos os motores estão associados à transmissão automática EAT-8, sendo que o 1.2 PureTech pode estar associado a uma caixa manual de 6 velocidades.