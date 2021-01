Mais uma vez, a ConsumerChoice, centro de avaliação da satisfação do consumidor, revelou os vencedores dos prémios “Marca Nº1 Escolha do Consumidor 2021”. No capítulo da marca automóvel, a Peugeot renovou, pelo oitavo ano consecutivo, o estatuto de referência para os portugueses. De acordo com a ConsumerChoice a marca gaulesa alcançou 89,92%, o melhor índice de satisfação da categoria.

“Não podemos sentirnos senão orgulhosos e satisfeitos por mais esta eleição por parte dos consumidores portugueses, para mais alcançada num ano que se mostrou particularmente exigente, e que exigiu novas respostas no contexto da pandemia que ainda atravessamos. Esta atribuição da “Escolha do Consumidor 2021” reafirma a importância da Peugeot para os clientes portugueses, confirmada pelos resultados comerciais que a marca registou no mercado português no ano 2020, sendo a única marca do mercado que aumenta a sua quota consecutivamente há 11 anos”, afirma Jorge Tomé, diretor geral da Peugeot Portugal.

De referir que o índice de satisfação resulta da conjunção entre os 90,10% alcançados no critério “Satisfação” e os 88,70% creditados na “Intenção de Compra/Recomendação”, dois resultados bastante positivos neste domínio. A título de curiosidade, a Peugeot conquistou o terceiro lugar absoluto entre as 724 marcas de diferentes setores só atrás do Oceanário de Lisboa (93,07%) e Grupo Lusíadas Saúde (90,72%).