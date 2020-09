Com a apresentação do novo 3008 ainda fresca na memória, a Peugeot decidiu revelar a renovação do 5008. O SUV maior da família ganha agora uma nova dianteira em linha com os restantes modelos da marca gaulesa, onde se destacam as novas luzes diurnas. O para-choques foi igualmente redesenhado e apresenta entradas de ar mais pronunciadas. Já na traseira, os farolins estão cobertos por um painel mais escuro.

A atualização continua no interior, principalmente no que diz respeito a tecnologia. De facto, o 5008 recebe o mais recente i-Cockpit, painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas e ecrã central de 10 polegadas onde se encontra o infotainment. Os botões físicos continuam presentes, com destaque para o seletor de modos de condução. No que toca a assistentes à condução, de referir o cruise control adaptativo, assistente de manutenção de faixa, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, visão noturna e travagem automática de emergência.

Debaixo do capot, o SUV de sete lugares vai manter ofertas Diesel e a gasolina. Começando pelo gasóleo, há duas alternativas: 1.5 lt BlueHDI com 130 cavalos e o 2.0 lt BlueHDI de 180 cavalos. Ambos equipados com transmissão automática, mas só o mais acessível com transmissão manual. Já na gasolina há, igualmente, duas opções. O motor de acesso à gama é o motor três cilindros 1.2 lt turbo Puretech com 130 cavalos (associado a caixa manual ou automática), enquanto o mais potente é o bloco quatro cilindros 1.6 lt turbo com 180 cavalos (de série com transmissão automática).

Por fim, os clientes vão poder escolher entre três níveis de equipamento: Active, Allure e GT. Naturalmente cada um deles tem equipamentos específicos, sendo o GT o mais recheado com, por exemplo, jantes de 19 polegadas e Viso Park 360, sistema de som premium, bancos elétricos com massagem e assistente de estacionamento automático.