A Peugeot comunicou o lançamento da sua nova pick-up Landtrek na América Latina num evento que decorreu em Los Cabos no México. A aposta da marca francesa abrange praticamente todo território sul americano e será feita em duas fases. Primeiro no México, Uruguai, Equador, Paraguai, Panamá, Peru, República Dominicana, Guatemala, Haiti e Chile e mais tarde na Argentina, Brasil e Colômbia.

Com a Landtrek a Peugeot pretende destacar-se com um veículo robusto, fiável, de manutenção fácil e de enorme polivalência, através, por exemplo, de uma verdadeira capacidade fora de estrada. Para a testar, a Peugeot vai submeter três unidades a um exigente teste de estrada com a duração de 50 dias, ao longo de mais de 26 mil quilómetros, até Ushuaia, a cidade mais a sul do planeta, na Terra do Fogo na Argentina.

A Landtrek é a sucessora da Peugeot 504 apresentada em 1979, o primeiro modelo da marca do leão a usar a denominação “pick up”. Foram vendidas mais de 375 mil unidades da 504. Com a Landtrek, a Peugeot pretende aumentar os seus volumes de vendas naqueles importantes mercados, onde este formato de carroçaria de veículos comerciais ligeiros representa 77% das vendas.