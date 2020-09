O Musée de l’Aventure Peugeot em Sochaux prepara-se para leiloar alguns exemplares únicos de protótipos e estudos da coleção da marca. São cerca de 60 viaturas a leilão, um evento levado a cabo pela Aguttes no próximo dia 20 de setembro. Para além de exemplares da marca do leão, o grupo inclui igualmente viaturas da Citroën e há lotes com base de licitação a partir de 1500 euros.

O catálogo inclui viaturas provenientes das reservas do museu bem como outras pertencentes a coleções particulares. Muitos deles são exemplares únicos, protótipos, estudos de design ou até mesmo “estrelas de cinema”. O grande destaque vai para algumas das viaturas de competição como o Peugeot 405 Mi16 4×4 Grand Raid Prototype construído para o Australian Safari Rally ou o Citroën AX Turbo 1.6 Superproduction, este último, um de apenas quatro construídos. Exemplos de carros de corrida mais recentes são o Peugeot 406 Supertourisme de 1998 e o 206 WRC de 1999.

Exemplos de lotes mais extravagantes são os dois estudos da Sbarro, um Citroën C2 V6 e um veículo de praia construído com base num Berlingo. Estão igualmente disponíveis dois art cars que participaram no filme “L’Ecume des jours”. Para consultar a lista completa em leilão, visite o site da Aguttes.