São seis bicicletas com assistência elétrica do tipo “Crossover” que resultam do cruzamento entre modelo de “trekking” e de montanha. Os preços oscilam entre os 2.499 e 3.999 euros.

As bicicletas utilizam uma bateria Bosch PowerTube alojado no quadro e potentesmotores Bosch. Há modelos com suspensão total (Full Suspension) permitem alargar o perímetro de utilização.

Esta é a gama de e-Bikes da Peugeot. eT01 Crossover D9, com quadro ‘Sport’ ou ‘Mixt’. Destinada à aventura, esta e-Bike é fácil de utilizar em caminhos com subidas acentuadas graças ao seu motor Bosch Active Line. A bateria Bosch PowerTube 400 Wh proporciona até 110 quilómetros de autonomia. Os pneus Hutchinson com espigões laterais asseguram aderência em todas as superfícies. O preço é de € 2.499.A A Peugeot eT01 Crossover D10 Equipped, tem quadro ‘Sport’ ou ‘Mixt’. Versátil e eficaz, com o motor Bosch Performance CX. O seu binário de 63 Nm disponibiliza de imediato a máxima potência, independentemente antes da subida a vencer. A bateria Bosch PowerTube de 500 Wh dá-lhe uma autonomia máxima de 110 quilómetros. O seu equipamento completo (luz traseira e dianteira, guarda-lamas e suporte para bagagem) facilita a sua utilização no quotidiano. O preço é de € 3.299.

Quanto à Peugeot eT01 Crossover FS (Full Suspension). Confortável, esta e-Bike conta com suspensões dianteiras e traseiras de 80 mm de curso. O motor Bosch Active Line está associado a uma bateria Bosch PowerTube de 400 Wh, dando-lhe até 110 quilómetros de autonomia com um preço de € 3.299.

Finalmente, aPeugeot eT01 Crossover FS Equipped (Full Suspension).Modelo no topo da gama Crossover, esta bicicleta elétrica conjuga conforto, rendimento e conveniência. As suspensões dianteiras e traseiras filtram as irregularidades dos percursos. O motor Bosch Performance Line (60 Nm de binário) assegura acelerações potentes, enquanto a bateria Bosch PowerTube de 500 Wh oferece até 110 quilómetros de autonomia. O seu equipamento (luz traseira e dianteira, guarda-lamas e suporte para bagagem) é pensado para as deslocações quotidianas. O preço é de €3.999.As bicicletas Peugeotestão disponíveisno portalhttp://cycles.peugeot.fr, narede dedistribuidores Peugeote em revendedores independentes autorizados.