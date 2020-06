Enquanto a nova geração do 308 não chega, a Peugeot vai mimando o familiar francês com a introdução há pouco tempo do i-Cockpit 3D com ecrã de 10,1 polegadas, uma nova cor, dois novos desenhos de jantes e, agora, com esta série especial.

”O que interessa não é o destino mas a viagem” é o lema desta série especial “RoadTrip”, baseada no nível de equipamento Allure, estará disponível na versão de cinco portas e carrinha.

São várias as alterações, com os pespontos em laranja que rima de forma perfeita com o novo azul Vertigo da carroçaria, mesmo que o 308 RoadTrip esteja disponível com todas as outras cores do 308. Depois estão colocados no guarda lamas da frente os logótipos “RoadTrip”, as jantes de 16 polegadas “Zircon” e os vidros traseiros escurecidos.

Revestimentos em Alcantara com padrão em diamante e o já referido pesponto a laranja ou cinzento, etiquetas com o nome “RoadTrip”, volante com pespontos laranja ou cinzento, pedais em alumínio, o mesmo material dos repousa pés e tapetes pretos com pesponto laranja ou cinzento.

O 308 RoadTrip pode ter dois motores, um a gasolina (1.2 Puretech 130 CV) e outro a gasóleo (1.5 BlueHDI 130 CV), ambos com caixa manual de seis velocidades ou automática de oito.

O equipamento de série oferece o i-Cockpit com 10 polegadas, navegação 3D TomTom, rádio digital terrestre, acesso e arranque mãos livres, travão de mão elétrico, cruise control adaptativo, câmara com visão 180 graus atrás, travagem autónoma de emergência, avido de transposição de faixa ativo, alerta para a fadiga do condutor, máximos automáticos e reconhecimento de sinais de trânsito.