O Peugeot e-208 recebeu o prémio “Electric Small Car of the Year”, atribuído pela revista What Car?. A publicação que juntou um conjunto de jurados especializados, entregou o prémio ao citadino elétrico francês devido a alguns fatores. Em primeiro lugar, elogiaram o novo Peugeot i-Cockpit, mas também as ajudas â condução, estética e a autonomia de bateria em condições reais de condução.

“Tendo em conta todos os parâmetros, o e-208 é o melhor automóvel elétrico compacto que se pode atualmente comprar. A sua autonomia em condução real é boa, a sua suspensão filtra eficazmente o piso e o seu interior é simultaneamente gratificante e requintado. Gostámos particularmente do nível de equipamento Allure Premium, com um preço bem posicionado e um nível de equipamento completo. Inclui ar condicionado programável, carregamento por indução para smartphones e um sistema de infotainment que permite a função ‘mirroring’ do ecrã do telefone”, referiu Steve Huntingford, chefe de redação da What Car?.

De referir que o novo Peugeot e-208 está equipado com bateria de 50 kWh e com um motor elétrico de 136 cavalos. A autonomia elétrica é de 340 quilómetros (ciclo WLTP) e, quando chega ao fim da bateria, podemos carregar até 80% em 30 minutos com recurso a um posto de carregamento público com até 100 kW de capacidade.