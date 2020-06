A casa francesa iniciou a comercialização da versão elétrica do SUV compacto 2008, com quatro níveis de equipamento.

O Peugeot e-2008 está disponível com os equipamentos Active, Allure, GT Line e GT, com os preços a arrancarem nos 37.190 euros do Active, passando pelos 38.620 euros do Allure, os 40.820 euros do GT Line e os 43.720 euros do GT. A acompanhar o e-2008 vêm ofertas de financiamento.

A primeira é a Easy Credit, que oferece uma renda mensal de 425 euros, com uma TAEG de 6,1%. A entrada é de 3.690 euros e o prazo é de 48 meses ou 40 mil quilómetros, com o valor final garantido de 16.791,29€ e um montante total financiado de 32.312,40€, sendo que a bateria tem uma garantia de 8 anos/160 mil quilómetros.

Depois, há o “Free2Move Lease” para particulares que custa 525€/mês no prazo de 48 meses/60 mil quilómetros, 645€/mês para 24 meses/30 mil quilómetros ou 566€ para 36 meses/40 mil quilómetros. A bateria tem a mesma garantia de 8 anos/160 mil quilómetros e tem manutenção incluída.

Finalmente, o “Free2Move Lease” para empresas que oferece uma renda mensal de 460€ num sistema de “renting” a 4 anos onde está incluído o IUC, Manutenção, Pneus e seguro incluído, mantendo sempre a garantia da bateria de 8 anos/160 mil km.