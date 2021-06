O Peugeot 205 T16 é um “hot hatch” mais exclusivos e incríveis dos anos 80. Se juntarmos isto a um aumento de procura por carros clássicos, percebemos o porquê dos preços estarem a atingir valores mais altos do que nunca. Agora, o concessionário Luxury Car Consulting tem um anúncio de um Peugeot 205 T16 que se encontra à venda por uns incríveis 450 mil euros, contudo, o mais peculiar é que as fotos apresentadas no anúncio não são do veículo que se encontra à venda, mas sim meras imagens referenciais. Caso queira ver fotos do clássico vai ter de demonstrar interesse, através do site do concessionário e, posteriormente, apresentar uma prova bancária em como tem capacidade para o adquirir.

De relembrar que, sendo um especial de homologação para que a o Peugeot 205 Turbo 16 conseguisse correr no Mundial de Ralis, a marca francesa apenas produzir 219 unidades. Este é alimentado por um motor quatro cilindros de 1.8 litros turbo de 16 válvulas, de posição central transversal, que debita 200 cv.

Nota: Foto meramente ilustrativa