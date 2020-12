Infelizmente, é comum assistirmos a vídeos de perseguições de automóveis em que outras pessoas acabam por ser envolvidas em acidentes. É o caso deste vídeo lançado pela Polícia de Nottinghamshire de uma perseguição que decorreu a 22 de maio, mas só agora foi divulgado. A mesma fonte indica que o condutor do Volkswagen Golf R azul é Ricardo Cotteral, um traficante de droga com 32 anos. Tudo começou quando Ricardo foi apanhado a conduzir em excesso de velocidade, o que deu origem à perseguição.

Momentos após o início da mesma, o condutor do Golf R perdeu o controlo do carro e despistou-se contra outros veículos que se encontravam parados num semáforo. O vídeo foi filmado por uma câmara do interior de um dos veículos que acabou por ser “apanhado” no acidente. Na parte final do vídeo vemos que o homem tentou fugir a pé, mas acabou por ser detido pouco depois quando tentava assaltar uma nova viatura. A polícia descobriu no Golf R cocaína no banco do passageiro, o suficiente para Cotteral ser declarado como culpado por posse de droga com intenção de vender e por condução perigosa. Este foi condenado a cumprir três anos e meio de pena de prisão e foi-lhe retirada a carta de condução.

Fonte: Nottinghamshire Police Facebook