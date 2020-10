Nos últimos tempos temos assistido a uma intensificação dos rumores relacionados com o próximo modelo da McLaren. As várias fotos espias indicam eu o novo membro da família Sports Series vai ser híbrido e marca uma espécie de “nova era” na casa britânica. Agora, a Automobile mostrou uma imagem de uma patente registada na China para um novo modelo que, ao que tudo indica, será denominado P16, mas para já é referido como HPH (High-performance Hybrid). A imagem é um simples desenho, mas está em linha com as fotos espias do veículo ainda camuflado nos testes. Quanto à estética, vamos ter um superdesportivo híbrido com um design semelhante ao 720S.

A principal novidade deste novo modelo é mesmo a motorização. Falamos do novo motor V6 biturbo a gasolina que integra um sistema híbrido plug-in. Para já, sabemos que esta solução pode ultrapassar os 600 cavalos e vai permitir andar até 32 km em modo 100% elétrico. Outra característica que não escapou à casa britânica prende-se pela utilização de uma nova plataforma em carbono, conhecida como MCLA, que tem como principal objetivo para gerir o peso do novo supercarro. Isto porque o sistema híbrido plug-in utilizado é entre 30 a 40 kg mais pesado do que o utilizado no P1.