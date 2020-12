Nesta reta final de 2020 só falta mesmo a celebração da passagem de ano. Depois de na época natalícia o Governo aliviar as restrições, as medidas vão voltar a apertar. De facto, António Costa anunciou o recolher obrigatório a partir das 23 horas de dia 31 de dezembro e das 13h dos três primeiros dias do ano.

Quanto a circulação, esta é proibida entre concelhos, uma medida que tem início no dia 31 de dezembro e se prolonga até 4 de janeiro. Porém, se pretende transitar para 2021 longe de casa, pode fazê-lo desde que se “faça à estrada” antes do período em cima mencionado e só tenha regresso previsto após dia 4 de janeiro.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já anunciou que, no âmbito da Operação “Ano Novo”, vão intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego nesta altura do ano, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária. Entre 29 de dezembro e 2 de janeiro os militares vão focar atenção em infrações como condução sob influência de álcool e substâncias psicóticas, excesso de velocidade ou manobras perigosas.