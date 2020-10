Quando se fala em veículos com suporte para tenda de campismo, rapidamente nos lembramos de pick-ups como a Toyota Hilux, por exemplo. No entanto, cada um têm a sua visão de um fim de semana diferente, basta ter uma imaginação fértil e força de vontade. Foi exatamente o que fez Steve Goodfellow do Moderno Classic Rides que criou um projeto, no mínimo, diferente. De facto, o visionário pegou um Volkswagen New Beetle GLX 1.8 Turbo de 2000 e criou uma pick-up espetacular. Para além disso, decidiu acrescentar uma tenda portátil na traseira.

Tal como podemos ver nas imagens, o produto final é vistoso e uma alternativa mais pequena às típicas carrinhas de caravanismo. De acordo com o dono, a estrutura da tenda foi criada em alumínio e o processo de montagem é feito em cerca de cinco minutos. Esta pode ser retirada para poder aceder ao espaço de arrumação, ou seja, é um projeto bastante funcional. Goodfellow gostou tanto do produto final que indicou que este não será o único projeto deste género. O próximo vai ter um visual mais radical com uma maior altura ao solo, pneus cardados e motor Diesel. Como se isto não bastasse vai incluir um gerador de energia, um pequeno frigorífico e um fogão.

Fonte: Modern Classic Rides