A Sua Santidade, Papa Francisco, recebeu de presente um Toyota Mirai adaptado às suas necessidades de mobilidade. O novo Papamóvel foi-lhe oferecido pela Conferência dos Bispos Católicos do Japão e a cerimónia de entrega teve lugar na Cidade do Vaticano, perto da sua residência oficial.

Este veículo zero emissões é um de dois exemplares produzidos pela Toyota e doados à Conferência dos Bispos Católicos do Japão para as necessidades de mobilidade do Santo Padre durante a sua vista ao Japão em novembro de 2019.

A versão Papamóvel do Mirai mede 5,1 metros de comprimento e 2,7 metros de altura, considerando a estrutura que permite ao Santo Padre ficar de pé, visível para as pessoas. O Mirai é o primeiro sedan movido a hidrogénio produzido em série e foi lançado em 2014.

O Toyota Mirai recorre à tenoclogia Fuel Cell para juntar o hidrogénio com o ar, emitindo apenas água limpa pelo escape, após a produção da energia elétrica que alimenta o seu motor. O Mirai pode ser abastecido em apenas 3 minutos e tem uma autonomia aproximada de 500 quilómetros.