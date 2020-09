Num estudo realizado pela SEAT em Espanha, Alemanha e Reino Unido, os pais gastam, em média, cerca de 96 horas por ano, quatro dias, a colocar os seus filhos nas cadeirinhas e a carregar todos os seus bens no automóvel. Este é um desafio diário que os obriga a prolongar as suas rotinas de forma a compensar a tarefa, por vezes demorada, de sentar corretamente os mais pequenos no automóvel.

Dois. O número mais complicado

De acordo com o estudo, cerca de 41% dos pais inquiridos afirmam que os dois anos é a idade mais complicada. A rotina é mais difícil de cumprir com crianças desta idade. Ingleses, alemães e espanhóis estão de acordo ao dizer que o mais complicado é fazer com que as crianças calcem os sapatos e vistam o casaco para que fiquem prontos a sair. Depois, há que colocá-los devidamente nos sistemas de retenção infantil e apertar o cinto, procedimento que é, muitas vezes, interrompido por idas à casa de banho à última hora.

Em Espanha, 55% dos pais atrasam-se para o trabalho pelo menos uma vez por semana. Destes, em 45% dos casos acontece mais do que uma vez na mesma semana e 21% admitem que se atrasam diariamente. Apenas 19% garantiu que nunca se atrasa. Já do lado britânico, 33% dos pais afirma que se atrasam pelo menos uma vez por semana. Por outro lado, na Alemanha, 41% garante que nunca se atrasa e só 23% assume que o faz uma vez por semana.

De forma a facilitar o processo, muitos pais usam o truque dos incentivos, prometendo aos mais pequenos que podem ouvir as suas músicas preferidas, ou algo para eles apelativo no destino, bem como deixar assistir aos seus programas preferidos no tablet. Doces e guloseimas fazem também parte da lista. É em Espanha que a técnica da recompensa é mais comum, com quase 75% dos pais a admitirem que o fazem. Na Alemanha, 60% admite-o e no Reino Unido apenas 25%.

Ainda assim, não é de estranhar que 96% dos casais inquiridos admita também que gosta muito de viajar de automóvel com os seus filhos. Muitos referem igualmente que o que mais gostam nas viagens em família é de poder conversar com eles, cantar as músicas juntos e ouvir as suas sempre inocentes e divertidas observações sobre o mundo. São 96 horas por ano muito bem empregues.