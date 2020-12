O novo Huayra Tricole celebra os 60 anos do esquadrão acrobático da força aérea italiana e é o automóvel mais potente que a Pagani alguma vez produziu. O motor 6.0 litros V12 produzido pela AMG especificamente para a Pagani produz 840 cavalos e 1100 Nm de binário.

O seu peso é de apenas 1270 kg e todo o poderio do motor de doze cilindros é enviado para as rodas traseiras através de uma caixa sequencial de sete velocidades. Exteriormente, utiliza um novo para-choques com maiores entradas de ar e difusor.

A pintura é um tributo ao avião militar Aermacchi MB-339 utilizado pela Frecce Tricolore e não lhe podiam faltar as cores da bandeira italiana. A entrada de ar por cima do motor foi também redesenhada para melhorar o desempenho do motor, assim como a asa traseira, exclusiva e construída a partir de uma só peça de fibra de carbono.

A produção está limitada a apenas 3 unidades e o preço de 5,5 milhões de euros não inclui impostos nem equipamento adicional, seja lá o que isso for. Mamma mia!