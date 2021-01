A Pagani tem vindo a “seduzir” os fãs da marca com vários teasers relacionados com o novo Huayra R, uma variante para pista do supercarro italiano. O mais recente é um breve clipe de som onde podemos ouvir o rugir do motor V12 atmosférico que, segundo os rumores, foi desenvolvido pela Mercedes-AMG em parceria com a HWA e vai chegar aos 900 cavalos. Veja o vídeo em baixo e delicie-se com o som puro do desportivo italiano.