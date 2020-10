Fundada em 1975, a Overfinch é uma das preparadoras mais antigas e conceituadas da Land Rover. De facto, são várias as criações de Range Rover com o cunho da Overfinch. No entanto, estas preparações apenas chegaram a solo norte-americano há cinco anos e, para celebrar a data, decidiram apresentar a mais recente criação: Range Rover LWB Sandringham Edition.

Baseado no Range Rover Autobiography, as modificações são maioritariamente estéticas. Assim, o SUV britânico ganha um kit de carroçaria em fibra de carbono que garantem um visual diferenciador e mais robusto. Destaque para para-choques mais agressivos, saídas de escape em aço inoxidável, difusor de grandes dimensões, uma asa traseira e ainda jantes de 22 polegadas. O toque final é a cor Nebula Black que conta com notas púrpuras que dão um toque subtil ao sol. Já no habitáculo encontramos um revestimento em couro que combina Capiz White e Calluna.

Por fim, ao nível mecânico não apresenta qualquer novidade, ou seja, está equipado com o motor V8 5.0 litros com 525 cavalos. Se ficou interessado nesta preparação saiba que a Overfinch pede 266425€ (315 mil dólares) por cada uma das cinco unidades que pretendem construir.