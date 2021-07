Os BMW X5 e X6 vão receber a nova Black Vermillion Edition, enquanto o X7 será a Frozen Black Edition.

A BMW decidiu “apimentar” as gamas dos seus três SUV de maiores dimensões – X5, X6 e X7 – com novas edições limitadas. Falamos do Black Vermillion Edition, disponível nos X5 e X6 e a Frozen Black Edition no topo de gama alemão. A primeira será limitada a 50 unidades de cada modelo, enquanto a segunda terá apenas 5 unidades. No caso da Black Vermillion Edition, os X5 e X6 diferenciam-se por uma personalização na cor Frozen Black metalizada com alguns detalhes em vermelho, como é o caso da grelha ou pinças de travão. Destaque ainda para as jantes de 22 polegadas que são exclusivas desta edição limitada, faróis escurecidos e aventais redesenhados. No interior recorre à especificação Piano Black e conta com a inscrição “Black Vermillion Edition” na consola central.

Já no caso da Frozen Black Edition do BMW X7, disponível apenas na versão M50i, as alterações são mais contidas. Diferencia-se pela cor preta, jantes de 22 polegadas e pinças de travão em preto brilhante, algo que lhe confere um visual agressivo. No habitáculo a cor preta mantém-se e o recheio de equipamento de série é superior às variantes base. Por fim, as primeiras entregas das três edições especiais estão previstas para setembro.