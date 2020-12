Muito provavelmente tem lido várias notícias relacionadas com o novo Toyota GR Yaris. A versão desportiva do utilitário nipónico, construído pela Gazoo Racing, divisão desportiva da marca, é um dos carros mais aguardados pelos fãs de automóveis. Mas afinal, o que o torna tão especial? A Toyota decidiu lançar algumas curiosidades sobre o desportivo que, todas em conjunto, mostram a experiência que têm em carros desportivos, numa clara demonstração de que sabem o que estão a fazer. Começamos por dizer que, para tornar o carro mais rígido, os engenheiros criaram mais 259 pontos de soldadura quando comparado com o novo Toyota Yaris base. Mas os números não ficam por aqui.

Em adição, a Toyota revela que o GR Yaris conta com 35,4 metros de adesivo estrutural, um valor bastante superior quando comparado com os 14,6 metros do Yaris base. Para além disso, é o primeiro carro de produção da Toyota a receber um tejadilho com carbono forjado, o que ajuda a poupar 3,5 kg. Quando a esta poupança adicionamos o “emagrecer” de 24 kg graças à utilização de alumínio, chegamos a uma relação peso/potência cerca de duas vezes melhor do que o Yaris base. Sem esquecer, claro, que é o único Yaris da nova geração com três portas e a explicação é simples: a carroçaria foi desenhada para corresponder aos requerimentos do WRC.

A título de curiosidade, estas informações reforçam as polémicas palavras de Chris Harris, apresentador do Top Gear. O britânico é um crítico do novo Supra pelo simples facto de este ser construído em cooperação com a BMW. Harris explica que não havia necessidade de recorrer a uma fonte externa, quando se tem o historial da Toyota no que diz respeito a desportivos. Por fim, de relembrar que o GR Yaris está equipado com o motor três cilindros de 1.6 litros turbo a gasolina que debita 261 cavalos e 360 Nm de binário. A potência chega às quatro rodas motorizes através da caixa manual de seis velocidades.