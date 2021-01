Com o terminar do ano de 2020, o mercado automóvel português fechou “o livro” com uma queda superior a 30%. Neste ano tão atípico, continuámos a assistir a uma hegemonia por parte da Renault que é líder de vendas em Portugal há 23 anos. Para além disso, está acompanhada pelos compatriotas da Peugeot, mas seguidos de perto por duas premium: Mercedes-Benz e BMW. Neste artigo, o AutoMais realizou uma lista, que pode ser vista na galeria em cima, com os 40 carros mais vendidos em 2020, de acordo com os dados da ACAP. Percorra as fotos e veja quais são os carros mais procurados do mercado português.