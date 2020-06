Se estava a pensar gastar 52.525 euros num Mini, guarde o dinheiro pois as 37 unidades do Mini John Cooper Works GP destinada a Portugal já estão vendidas.

A terceira geração do Mini JCW GP estava limitada a 3 mil unidades e para o nosso país, estavam reservadas 37 unidades com um preço de 52.525 euros. Ora, já estão esgotados e as primeiras unidades já entregues aos seus felizes proprietários que desembolsaram mais de 50 mil euros por um Mini. Muito especial, é verdade.

Cada um dos 37 novos proprietários de um Mini GP recebe um capacete réplica da Bell à escala ½ com o “GP Number XXXX/3000” e a assinatura de Mike Cooper ( o “pai) da primeira geração do Mini JCW GP), além de um certificado de Autenticidade com o nome do comprador, o número da série especial e o número de chassis. Tudo o essencial para depois ser vendido como modelo raro.

Recordamos que o Mini GP tem duas versões – Race e Road, a primeira para Track Days, a segunda para uma utilização mista, pista e estrada, sendo que os 37 carros portugueses são “Road” – tem 306 CV e um visual espetacular com alargamentos das cavas das rodas, entradas de ar e o proeminente spoiler traseiro.