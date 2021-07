Conheça os 10 carros elétricos que pode comprar hoje em Portugal com maior autonomia.

O Automais decidiu criar uma lista com os 10 carros elétricos com maior autonomia do mercado atual. Como seria de esperar, a Tesla encontra-se no primeiro lugar e, para além disso, conta com os quatro modelos da gama neste top 10. Contudo, tal como temos vindo a noticiar aqui no Automais, há cada vez mais soluções vindas das marcas “tradicionais” que começam a chegar aos valores praticados pela marca liderada por Elon Musk. É o caso da BMW e Volkswagen que conseguem ter dois representantes cada na lista.

De referir que este ranking vai sendo atualizado consoante as novas propostas do mercado e, diga-se, são esperadas várias mexidas neste “top 10” nos próximos meses com o aparecimento de cada vez mais soluções elétricas. Conheça os 10 carros elétricos com maior autonomia do mercado.

1 – Tesla Model S Long Range – 652 km

2 – Tesla Model 3 Long Range – 614 km

3 – BMW i4 eDrive40 – 590 km

4 – Tesla Model X Long Range – 580 km

5 – BMW iX xDrive50 – 570 km

6 – Volkswagen ID.3 Pro S 77 kWh – 550 km

7 – Skoda Enyaq iV 80 – 534 km

8 – Volkswagen ID.4 Life Pro 77 kWh – 522 km

9 – Audi Q4 40 e-tron (SUV e Sportback) – 520 km

10 – Tesla Model Y Long Range – 505 km

Fotos meramente ilustrativas