Se há uns anos era difícil encontrar um carro elétrico com autonomia suficiente para uma utilização diária sem que o condutor começasse a ter ataques de ansiedade, hoje o paradigma é completamente diferente. O AutoMais decidiu percorrer os configuradores das marcas e perceber quais são os 10 carros elétricos com maior autonomia à venda em Portugal.

Sem grande surpresa a Tesla lidera a lista, porém, é também a marca que tem o carro mais caro. Por outro lado, 2020 revelou uma clara aposta do Grupo Volkswagen em veículos 100% elétricos e isso ajuda a que encontremos quatro modelos nesta lista. Talvez a grande surpresa é a presença da Ford no segundo lugar, enquanto o “veterano” Jaguar I-Pace, carro do ano em 2019, ainda é dos elétricos com mais autonomia. De referir que apenas considerámos carros que estão disponível para venda em Portugal nos configuradores das respetivas marcas. Conheça a lista:

10 – Porsche Taycan 4S (com bateria opcional Performance Plus) – 464 km de autonomia (118 725€)

9 – Jaguar I-Pace – 470 km de autonomia (81 788€)

8 – Volkswagen ID.4 First – 492 km de autonomia (46 429€)

7 – Tesla Model Y Long Range – 505 km de autonomia (65 000€)

6 – Skoda Enyaq 80 – 510 km de autonomia WLTP estimada (45 550€)

5 – Volkswagen ID.3 Tour – 541 km de autonomia (48 133€)

4 – Tesla Model X Long Range Plus – 561 km de autonomia (95 990€)

3 – Tesla Model 3 Long Range – 580 km de autonomia (59 990€)

2 – Ford Mustang Mach-e (autonomia alargada) – 610 km de autonomia (57 835€)

1 – Tesla Model S Plaid – 840+ km de autonomia (140 990€)