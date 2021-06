A Porter Press, editora que conta com alguma dos melhores livros dedicados ao mundo automóvel e desportivo motorizado, acaba de anunciar o lançamento de um novo livro. Falamos do “Original Jaguar E-Type” que, tal como o nome indica, é dedicado ao clássico britânico. Nesta edição os entusiastas e restauradores vão poder encontrar informação extensiva sobre todos os segredos do modelo, tanto em texto como em fotografia, garantindo assim uma referência exata de apoio para quem procura estabelecer a originalidade do Jaguar E-Type, seja qual for a série (Série 1, 2 ou 3).

Nas páginas deste livro os leitores vão encontrar análise detalhada da engenharia original da fábrica, equipamento, opções, modificações e atualizações para todas as versões do E-Type. Para além disso, o livro contém mais de 1000 fotografias detalhadas de uma ampla variedade de carros originais, bem como, tabelas resumidas de todas as mudanças feitas pela Jaguar durante a produção.

Malcolm McKay, escritor do livro, foi mais longe e mostra informações aprofundadas e detalhadas como é o caso de localizações de números de identificação, carroçaria, equipamento e acabamentos interiores e exteriores, motor, combustíveis e sistemas de ignição, sistemas elétricos, entre outros. Por fim, se está interessado, saiba que o livro está em período de pré-encomenda, neste site, e custa 65 libras, sensivelmente 75 euros.