A organização do mítico Salão Automóvel de Genebra anunciou o regresso em 2022, com a esperança de receberem público entre os dias 19 e 27 de fevereiro. Para a 91ª edição, a organização promete uma “evolução empolgante” face às edições anteriores. “Com o envio dos pacotes de concursos, estamos agora a iniciar, de forma oficial, a organização do GIMS 2022. A minha equipa e eu mal podemos esperar para apresentar o conceito aos expositores e, posteriormente, ao público”, indica Sandro Mesquita, CEO do Salão Automóvel de Genebra. De relembrar que o evento foi cancelado em 2020 devido à situação pandémica e em 2021 por falta de interesse por parte das marcas.