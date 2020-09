O Opel Zafira e-Life, o furgão de passageiros elétrico da marca alemã do Grupo PSA, é a proposta para quem procura um veículo prático e com espaço para toda a família. Disponível em três comprimentos de carroçaria, L1, L2 e L3, tem soluções para todos os gostos. Isto permite, igualmente, que esteja equipado com configurações de oito ou nove bancos.

Em Portugal, é possível escolher entre três níveis de equipamento: Business Edition, Edition e Elegance. Todos oferecem de série coisas como ar condicionado, sensores de luz e de chuva, espelhos elétricos e aquecidos, faróis automáticos, travão de estacionamento elétrico e sensores de estacionamento. No capítulo da segurança encontramos de série, por exemplo, aviso de saída de faixa, alerta de cansaço do condutor ou alerta de colisão dianteira com travagem automática de emergência.

No que diz respeito a motorização, o Opel Zafira e-Life está equipado com um propulsor de 100 kW (136 cv) e 260 Nm de binário. Isto permite ter uma velocidade máxima de 130 km/h. Relativamente a bateria, há duas opções disponíveis. A mais acessível de 50 kWh garante uma autonomia de 220 km (ciclo WLTP), enquanto a de 75 kWh permite percorrer até 330 quilómetros com um único carregamento. Por fim, o furgão de passageiros já tem as encomendas abertas e os preços vão dos 49520 até aos 68200€, consoante a bateria, nível de equipamento e tamanho de carroçaria escolhido.