As encomendas estão abertas, as primeiras unidades chegam a Portugal ainda este ano, com uma gama muito completa e duas opções de autonomia.

As duas opções de bateria – 50 e 75 kWh – permitem autonomias entre 230 e 330 km, respetivamente, segundo o protocolo WLTP. Existem três comprimentos de carroçaria, quatro variantes (Cargo, Canina Dupla, Plataforma e Combi), dois níveis de equipamento na versçao Cargo (Essentia e Enjoy) e 28 versões diferentes com preços a partir de 39.180 euros. O motor elétrico tem 100 kW, ou 136 CV, e um binário de 260 Nm. A facilidade de utilização é expressa nas várias opções de carregamento, serviços “Free2Move”, programações através da aplicação “MyOpel” e múltiplos sistemas de ajuda à condução. Naturalmente que as ajudas fiscais pela utilização de motorização elétrica reduzem os custos de utilização, sempre sensíveis nas empresas. Falamos da isenção do ISV (Imposto sobre Veículos) e do IUC (Imposto Único de Circulação), além da redução da Tributação Autónoma, IRC e dedução do IVA.

A carga máxima de 1275 kgs está próxima da carga máxima do Vivaro diesel (1405 kgs), tem uma velocidade máxima de 130 km/h controlada eletronicamente para que possa circular em auto estrada, mas preserve a autonomia. No que toca ao carregamento, num posto de carga rápida de 100 kW DC, para a bateria de 50 kWh, são 30 minutos para recuperar 80% da carga, 45 minutos para a bateria de 75 kWh. As baterias têm garantia de 8 anos ou 160 mil km e em Portugal, o Vivaro-e terá um carregador de bordo de 7,2 kW havendo a opção de um carregador de 11 kW. O volume de carga chega aos 6,6 metros cúbicos até um máximo de 1275 kgs.