A Opel aderiu a dois eventos dedicados à mobilidade elétrica que vão decorrer em Portugal. Falamos do ECARSHOW, Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico e da Mobilidade Sustentável, que decorre entre os dias 28 e 30 de maio em Lisboa, no Arco do Cego. Entre os dias 5 e 6 de junho vai também marcar presença no ENVE, Encontro Nacional de Veículos Elétricos marcado para o Parque das Gaivotas na Figueira da Fox. Nestes eventos, a marca alemã do Grupo Stellantis vai ter em exposição os novos elétricos Mokka-e e Corsa-e, mas também o híbrido plug-in Grandland X Hybrid.

Talvez o principal interesse do ponto de vista dos clientes seja a campanha especial que a Opel tem preparada para quem visitar estes eventos. De facto, o fabricante alemão vai oferecer uma wallbox de 7,4 kW a todos os visitantes que efetuarem encomendas destes três modelos eletrificados. Para além de verem de perto, vão também poder realizar test-drive às unidades em exposição.