A Opel adicionou um novo motor a gasolina à gama Insignia, quer na carroçaria Grand Sport, quer na mais familiar Sports Tourer. O novo motor 2.0 Turbo produz 170 cavalos e 350 Nm logo às 1500 rpm e está associado a uma transmissão automática de nove velocidades, acelerando-o de 0 a 100 km/h em apenas 8,7 segundos. A sua velocidade máxima é 228 km/h.

Novidade é também a associação do propulsor dois litros Diesel de 174 cavalos à caixa automática de oito relações, bem como à tração integral. Graças igualmente ao binário de 380 Nm, a aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em 8,9 segundos e a velocidade máxima é de 223 km/h.

“O novo Insignia está a ser produzido desde setembro na unidade de Rüsselsheim. Estamos especialmente orgulhosos do nosso topo de gama e do seu design dinâmico mas elegante. Com estas duas novas adições à gama, os clientes podem escolher o seu Insignia ideal, de acordo com as suas necessidades”, refere Andreas Marx, Diretor da Opel Alemanha.