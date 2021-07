O Opel Mokka tem assim quatro estrelas, tal como o irmão de Grupo, Peugeot 2008.

A Euro NCAP realizou mais uma bateria de testes de segurança a veículos. Desta vez, foram testados os novos Opel Mokka e Renault Kangoo, modelos esses que conquistaram a mesma pontuação: quatro estrelas em cinco possíveis. Começando pelo modelo do Grupo Stellantis, o Mokka está “firmemente no território das quatro estrelas”, segundo revela a entidade. O Euro Ncap acrescentou ainda que só não chegou às cinco estrelas devido à ausência de sistema de proteção contra ciclistas ou airbag central.

Quanto ao novo Renault Kangoo de passageiros, o furgão francês superou de forma positiva os testes de embate com o Euro NCAP a destacar a inclusão de vários sistemas de segurança ativa de série em todas as versões. “Dois carros de quatro estrelas, mas vindo de direções diferentes. Com o Kangoo, a Renault lançou um sucessor respeitável que tem um bom desempenho geral, faltando apenas um airbag central no que diz respeito à proteção de última geração”, revela Michiel Van Ratingen, Secretário-Geral do Euro NCAP. A Stellantis parece aceitar um desempenho inferior geral, e o novo Mokka carece de alguns sistemas de segurança críticos que se tornam cada vez mais comuns na atualidade”, acrescentou.

Nesta “bateria” a Euro NCAP realizou testes adicionais aos Mercedes GLA e EQA, mas alguns foram transferidos da classificação de 2019 do Classe B, carro esse que baseia os dois modelos. Para além destes, foi ainda a testes o Cupra Leon com o novo desportivo a ter, tal como o Seat Leon, cinco estrelas. Já a variante PHEV do Volkswagen Tiguan seguiu a pontuação já conseguida pelo modelo em 2016, ou seja, cinco estrelas.