Opel Corsa 1.2 Turbo GS Line

Texto: João Isaac

Este não é o mais económico, mas é o mais divertido!

Este é o primeiro Opel Corsa da sua história de 38 anos a ser desenvolvido no seio de um outro grande grupo automóvel, a PSA. Este Corsa tem assim genes franceses, pois partilha plataforma, motores e outros componentes com, por exemplo, o novo 208 da Peugeot. Será que o Corsa perdeu a sua personalidade alemã? O que mudou? Mantém ainda a imagem de utilitário confortável e robusto ou é agora também mais dinâmico? Foi exatamente isso que nos propusemos a descobrir a bordo da versão mais potente e desportiva da gama, o GS Line com motor a gasolina de 130 cavalos.