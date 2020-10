Passaram-se já 30 anos desde a reunificação da Alemanha e foi também nessa altura que a Opel se instalou em Eisenach, antigamente em território da Alemanha de Leste. Este mês de outubro é assim um mês de celebrações para todos os alemães, inclusivamente para a marca do relâmpago.

No dia 5 de outubro de 1990 saía da linha de produção o primeiro Opel produzido em Eisenach, um Opel Vectra 1.6i, conduzido por Helmut Kohl, Chanceler alemão à data. A Opel foi pioneira na criação de novos empregos na Alemanha Oriental, tendo sido das primeiras grandes empresas a empenhar-se nesse sentido.

Durante dois anos, os 200 funcionários que ali trabalhavam produziram quase 20 mil unidades do familiar médio alemão numa antiga nave do complexo. A nova fábrica, que se mantém até hoje, foi inaugurada em 1992 e desde então foram investidos mais de 1,5 mil milhões de euros naquela unidade industrial, na cidade que também viu nascer Johann Sebastian Bach, compositor de música do séc. XVII.

“Temos imenso orgulho na nossa equipa de Eisenach e do excelente trabalho que aqui vem sendo feito há 30 anos. Independentemente de se tratar do Vectra, do Astra, do Corsa, do ADAM ou, agora, do Grandland X, todos estes modelos saíram de uma linha de produção com uma qualidade típica de Eisenach. Através do nosso empenho para com a região da Turíngia, demos também uma importante contribuição para a unificação alemã”, refere Michael Lohscheller, CEO da Opel.

Para além do Vectra A, ali produzido de 1990 a 1992, foram igualmente produzidos em Eisenach os seguintes modelos da Opel: Astra F, Corsa B, Astra G, Corsa C, Corsa D, Adam, Adam Rocks, Corsa E, Adam S e ainda os atuais Grandland X e Grandland X PHEV.