O Opel Astra é um nome forte na casa alemã do grupo PSA e, como tal, vai ter sucessão já em 2022. O compacto vai para a oitava geração e traz consigo várias novidades, não só estéticas, mas também mecânicas. De acordo com a Autocar, uma das principais mudanças é a inclusão da plataforma EMP2 do grupo PSA, aquela que será utilizada no Peugeot 308, “irmão” do Astra. Para além disso, receberá uma versão de topo OPC que terá argumentos de desportivo. Para tal, é esperado que receba uma motorização híbrida plug-in, provavelmente a mesma utilizada no Opel Grandland X Plug-in Hybrid 4, que já testámos no AutoMais.

Se assim for, recebe um motor a combustão de 1.6 litros turbo a gasolina, associado a dois motores elétricos o que gera um total de 300 cavalos de potência. A isto acrescenta-se a autonomia em modo 100% elétrico que, muito provavelmente, será superior a 50 quilómetros. Para já ainda não há confirmações da parte da Opel, mas devemos ficar a conhecer mais informações nos próximos meses.

Quanto ao design, a marca alemã já confirmou que vai assumir linhas muito semelhantes às apresentadas no Mokka, ou seja, vai receber uma estética completamente diferente do que estamos habituados. Para além disso, vai incluir tecnologia desenvolvida pelo Grupo francês.

Fonte: Autocar