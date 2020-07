O estilo da casa de Russelsheim reinventa-se com o Mokka, trazendo para os holofotes o Opel Vizor, o conceito que define aquilo que será o futuro do estilo da Opel, e o Pure Panel, o novo conceito de instrumentação digital. A Opel aproveitou para atualizar o símbolo do relâmpago.

O lendário logótipo da marca alemã foi igualmente modernizado e surgirá, a partir de agora, em todos os futuros modelos do fabricante de Rüsselsheim.

“O anel é agora mais fino, mais elegante, preciso e mais distinto. Isso coloca o relâmpago em maior evidência”, explicou o patrão do estilo, Mark Adams. “Todos os

detalhes são extremamente nítidos, com um raio muito reduzido. A assinatura Opel está integrada na parte inferior do anel – como uma gravação numa peça de joalharia. Isso mostra pura precisão alemã. Integrámos o logótipo em destaque no Vizor e centrámo-lo com a designação do modelo na tampa da bagageira”, finalizou Mark Adams.