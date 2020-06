Os puristas rasgaram vestes e cobriram a cabeça de cinza quando a Porsche lançou o seu primeiro SUV, mas cometeriam suicidio se a casa de Zuffenhausen fizesse uma pick-up.

Porém, olhando para esta foto, provavelmente a Porsche deveria ter feito um carro desses. Pelo menos este proprietário de um Porsche 968 deveria ficar feliz com uma Porsche pick-up. Olhando para a foto tirada pela polícia de Woodstock, no Canadá, fazia-lhe jeito um pouco mais de espaço já que este jacuzzi parece, claramente, maior que a bagageira do 968.

O homem arranjou ali um estratagema para conseguir levar, numa espécie de reboque, o jacuzzi. Claro que a polícia o mandou parar este condutor de 54 anos, pois se o jacuzzi caisse deste improvisado reboque poderia causar um acidente grave. Mas fica a dica para a Porsche: se calhar está na hora de fazer uma pick-up. Ou talvez não…