Os nossos camaradas espanhóis do sítio motor.es já tinham lançado dois desenhos daquilo que poderá sero novo Peugeot 3008, mas surgiram estas imagens num fórum Peugeot e que vão um pouco mais longe.

Como sempre, devemos encarar estas imagens como especulação, pois não há nada que as identifique como verdadeiras ou que não passam de simples exercícios de “wishfull thinking”, ou seja, desejos pessoais. Porém, olhando ao que os nossos camaradas espanhóis da Motor.es fizeram, tendo por base os mais recentes desenvolvimentos em termos de estilo da Peugeot, não custa nada imaginar que possa haver aqui um fundo de veracidade.

Estão lá todos os códigos da nova linguagem de estilo da Peugeot, nomradamente, o que foi feito no 508, 208 e 2008. E o novo logótipo que a casa francesa revelou há uns dias também já lá está. E parece ser muito igual ao que estava nas cartas de convite lançadas pela Peugeot.

Já npo interior, o novo 3008 será muito semelhante ao existente, até porque o i-Cockpit 3D é intemporal, mas o ecrã central do sistema de info entretenimento passa a ser maior.

Mecanicamente, o 3008 manterá a gama de motores existente, mas com evoluções nos blocos 1.2 Puretech e 1.5 Blu HDI, devendo desaparecer da gama o bloco 2.0 HDI, em favor de versões híbridas dos outros blocos. Quanto a um 3008 100% elétrico, só mesmo na próxima geração do modelo, contentando-se por agora com as motorizações híbridas.