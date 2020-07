Quem te manda a ti sapateiro, tocar rabecão? diz o povo e com muita razão: quem não sabe, não estraga, mas não foi isso que um australiano fez e acabou por destruir um belíssimo Ferrari F40.

Alegadamente, alguém levou para dar uma volta um Ferrari F40 nos arredores de Queensland, Austrália. E, pelo visto, não havendo confirmação, pois a fonte é o Instagram, despistou-se e destruiu, totalmente, o F40. A única coisa que se sabe é que o carro tinha chapas de matrícula de um concessionário.

Seja como for, o carro despistou-se, levou consigo vários postes e embateu numa série de árvores. Ninguém ficou ferido, mas o F40… ficou destruído. Na Austrália, há 12 Ferrari F40, quer dizer, havia, agora são apenas 11 exemplares de um carro produzido entre 1987 e 1992, equipado com um motor V8 turbo com 2.9 litros e 475 CV com caixa manual de 5 velocidades.