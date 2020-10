De acordo com a proposta do Orçamento de Estado 2021, entregue na segunda-feira (12 de outubro) na Assembleia da República, o enquadramento jurídico do Código da Estrada vai ser revisto. O documento afirma que estão previstas iniciativas para aumentar a eficiência do setor, nomeadamente no levantamento das ocorrências dos acidentes rodoviários, no processo contraordenacional e através da revisão do enquadramento jurídico do Código da Estrada. Para além disso, o OE promove em 2021 “o reforço da fiscalização das condições de segurança das infraestruturas e das infrações por velocidade através da expansão da Rede Nacional de Fiscalização Automática de Velocidade”, podemos ler no documento.

Para além disso, o Orçamento de Estado de 2021 menciona o início do plano de Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030. Este é baseado no “sistema de transporte seguro e na visão zero com eixos fundamentais estruturantes dos objetivos e medidas de prevenção e combate à sinistralidade na rede rodoviária a estabelecer e implementar”, refere o documento. Ou seja, o Governo pretende alinhar as estratégias de acordo com o que é feito na Europa, mas também a nível mundial no que à segurança rodoviária diz respeito. Por fim, o Orçamento de Estado encontra-se em análise e a votação final está marcada para 26 de novembro.

Fonte: Lusa