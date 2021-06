Depois da Tesla ter permitido, durante um período de tempo, a moeda bitcoin como forma de pagamento, chegou agora a vez da Polestar, marca do Volvo Car Group, anunciar uma forma de pagamento pouco comum. De facto, o fabricante sueco de carros elétricos vai aceitar obras de arte para comprar o Polestar 1 e a mesma pode ser pintura, escultura, fotografia ou até instalações.

“Encanta-me a ideia de permitir que os artistas e colecionadores comprem um Polestar 1 com arte; é um automóvel tão especial e queríamos encontrar uma forma única de o celebrar antes do fim da sua produção”, revelou Thomas Ingenlath, CEO da Polestar. Por fim, o preço do Polestar 1 arranca nos 150 mil euros e esta forma de pagamento vai ser aceite até 15 de agosto em solo europeu.