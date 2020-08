Já tinha sido anunciado o fim do motor V8 TDI e a Volkswagen decidiu lançar uma série especial denominada “V8 Last Edition”.

Limitado a 400 unidades, este Touareg V8 Last Edition terá um preço, na Alemanha, de 104.361 euros e estará à venda a partir do dia 17 de agosto. O carro será oferecido na versão R-Line com os pilares B adornados com um logótipo “Last Edition” e o número da edição especial (X/400).

Como todos recordam, o motor V8 TDI tem 4 litros de cilindrada, dois turbos, debita 421 CV e 900 Nm de binário, tem tração integral 4Motion e uma caixa automática de 8 velocidades. Tem homologado um consumo médio de 7,4l/100 km e emissões de 195 gr/km de CO2. O Touareg V8 TDI Last Edition vai dos 0-100 km/h em 4,9 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h. Depois do final do Touareg V8 TDI desaparecer, o Touareg R será o topo de gama com o seu motor 3.0 V6 TSI a gasolina e ajuda de um motor elétrico. O sistema Plug In debita 462 CV e 700 Nm.