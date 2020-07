Apareceu na Suécia um protótipo devidamente camuflado com as formas do icónico P1800 que deixa entender o lançamento de um modelo para comemorar os 60 anos do coupé sueco, uma espécie de “restomod” com motorização… elétrica!

Foi um adepto da marca que apanhou este protótipo perto da pista de ensaios de Hallered, perto da sede da Volvo em Gotemburgo, que mostra a silhueta do modelo original, mas com algumas alterações.

As diferenças estão nas cavas das rodas alargadas, uma frente redesenhada com entrada de ar diferente, rodas maiores e modernas e, significativamente, não há saídas de escape na traseira.

Ou seja, a Volvo poderá estar a pensar fazer uma reinterpretação moderna e elétrica do famoso P1800 para lançar nos 60 anos do carro, em 2021. Seria uma forma de chamar ao presente o passado da marca, criar um “hallo car” que faça as pessoas olhar para a marca e mostrar como a eletrificação pode servir como uma luva a modelos desportivos. Para já a Volvo nega que existe algum protótipo, mas ele aqui está e não é um sonho ou uma brincadeira de “Photoshop”. Mais tarde a Volvo “descalçará” este detalhe. Porém, seria interessante ver regressar o carro imortalizado na série “O Santo”, onde foi conduzido por Roger Moore.