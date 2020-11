Hoje é um dia histórico para a indústria automóvel, pois passaram-se exatamente 120 anos desde que Emil Jellinek, um empresário austríaco, conduziu pela primeira vez o seu novo automóvel, um Daimler Motoren Gesellschaft a que chamou de Mercedes, em honra da sua filha.

A DMG já produzia veículos motorizados de quatro rodas mas este foi um pedido especial, pois Jellinek queria um carro à frente do seu tempo, mais leve e rápido, com o qual pudesse ganhar corridas. O empresário tinha também já realizado negócios com a DMG, comprando automóveis que depois vendia aos amigos.

Jellinek foi de tal forma exigente com o automóvel que encomendou à DMG que depois de compradas mais de três dezenas de unidades, a empresa alemã aceitou que estes passassem a usar o nome da menina austríaca, Mercedes. O resto é história.