A casa japonesa já tinha confirmado que o GT86 teria um sucessor feito, também, em parceria com a Subaru. O GR86 é o novo modelo e os nossos camaradas japoneses da BestCar dizem que será assim!

O GT86 é um excelente carro, mas foi uma oportunidade perdida para a Toyota ao não evoluir o estilo e, sobretudo, a potência. O novo carro, segundo a BestCar receberá um novo motor, no caso um 2.4 litros. A potência não será exuberante, uma vz mais, pois se o atual carro tem 200 CV, o próximo terá 220 CV, ao passo que o binário subirá dos 205 para os 245 Nm. Manterá a opção de caixa manual de seis velocidades ou automática.

No que toca ás dimensões, o carro será muito semelhante ao atual, e no estilo há mudanças, mas a ideia base permanece. Claro que modernizado no que toca á tecnologia de iluminação e outras. Mas se olharem para as fotos, percebe-se que a frente e a traseira serão mexidas, mas o resto ficará mais ou menos igual. Ou seja, o GR86 é mais uma evolução do GT86 que um carro novo.